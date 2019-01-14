كأس آسيا 2019.. لماذا تنازل عمر السومة عن شارة قيادة المنتخب السوري؟

أشاد المدرب المحلي فجر إبراهيم، المدير الفني المؤقت للمنتخب السوري، بالتصرف الكبير، من المهاجم عمر السومة، الذي تنازل عن شارة قيادة المنتخب الوطني، قبل مواجهة أستراليا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس آسيا 2019.

وقال إبراهيم في أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه: “أحب أن أبدأ بشيء رائع جدًا وتصرف كبير من لاعب كبير، عمر السومة تنازل عن شارة القيادة وأعطاها لي، وقال لي: “تصرف فيها” وهذا تصرف كبير من لاعب كبير”.

وتولى فجر إبراهيم تدريب سوريا بعد إقالة الألماني بيرند ستينغ؛ بعد تعادل مع فلسطين وخسارة أمام الأردن في أول مباراتين.

وأضاف إبراهيم: “السومة قال لي إن الشارة لا تهمه كثيرًا، وإن ما يهمه هو اللعب لبلده، وإنه سعيد جدًا، وهذا الموقف يحسب له، وهذا موقف عظيم جدًا. إدارة المنتخب قدمت له كل الشكر والتقدير على هذا الموقف الكبير من لاعب كبير”.

وكانت تقارير سورية ذكرت أن فجر إبراهيم جرّد عمر السومة من شارة القيادة بعد توليه المسؤولية واختار أحمد الصالح كقائد جديد للمنتخب.

وجلس أحمد الصالح إلى جوار إبراهيم، في المؤتمر الصحفي، لكن المدرب الجديد، قال إنه لم يقرر بعد من سيرتدي شارة القيادة أمام أستراليا.

وسيحجز المنتخب السوري مقعدًا له في دور الـ 16 بكأس آسيا، حال فوزه على منتخب أستراليا حامل اللقب الذي يملك 3 نقاط، وقد يكون التعادل كافيًا لتأهل نسور قاسيون كذلك للدور الثاني.

من جهته قال الصالح للصحفيين: “مباراة نكون أو لا نكون وسنلعب بنفس روح التي عوّلنا عليها في التصفيات النهائية (لكأس العالم) بوجود مدرب خبير مثل المدرب فجر إبراهيم وكلنا كلاعبين كنّا نطالب بوجوده معنا”.

“سنظهر بشكل مختلف وهمّنا واهتمامنا تحقيق الفوز والتأهل وقبل ذلك إسعاد الشعب السوري والدموع التي نزلت أمام الأردن تصبح فرحة في كل سوريا”.

وكافحت سوريا أمام أستراليا في مباراتي ذهاب وإياب بملحق تصفيات كأس العالم الأخيرة لكن حدث تراجع كبير بعد الإخفاق في بلوغ النهائيات التي أقيمت في روسيا العام الماضي.

وقال الصالح: “في 2017 في مباراتي الذهاب والإياب لم أكن موجودًا للأسف بسبب الإصابة لكن شاهدنا منتخب أستراليا في تصفيات كأس العالم والنهائيات وهو يختلف عن الحالي”.

“المنتخب الحالي نحترمه ومرشح لنيل اللقب لكن هناك الكثير من الأسماء التي تغيرت. قادرون إن شاء الله على الفوز بمباراة الغد”.

“من استطاع التسجيل في أرض أستراليا (في تصفيات كأس العالم) قادر على التقدم في النتيجة والحفاظ عليها حتى النهاية”.