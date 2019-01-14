موعد مباراة سوريا ضد أستراليا في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

لا تملك أستراليا، حاملة اللقب، فرصة لتصدر المجموعة، ويكفيها التعادل لضمان التأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا 2019، لكن المدرب غراهام أرنولد أكد أنه لن يقنع سوى بالفوز على سوريا، غدًا الثلاثاء.

وخسرت أستراليا بشكل مفاجئ في الجولة الافتتاحية 1-صفر أمام الأردن قبل أن تفوز بسهولة 3-صفر على فلسطين؛ لتحصد أول ثلاث نقاط قبل مواجهة سوريا، التي تملك نقطة واحدة. وحتى لو تعرض فريق أرنولد للهزيمة فإنه سيملك فرصة للتقدم.

وردًّا على سؤال من “رويترز” بشأن مدى تفكيره في أن التعادل يكفيه للتأهل قال أرنولد، اليوم الإثنين: “الشيء الوحيد في تفكيرنا هو حصد النقاط الثلاث في كل مباراة وتركيزنا ينصب على الفوز وتحسين مستوانا في كل مباراة.

“مرة أخرى أقول تركيزنا ينصب على أدائنا، وبالأخذ في الاعتبار هذه الحقائق يجب الفوز في المباراة المقبلة”.

وأضاف المدرب أنه لا يعاني من أي ضغوط قبل مواجهة سوريا في ظل عدم حسم التأهل مبكرًا، كما فعلت عشرة منتخبات أخرى بعد أول جولتين.

وقال أرنولد: “لا نعاني من ضغوط مطلقًا، وهناك الكثير من المجموعات لم تحسم فيها الأمور بعد وهذه المباراة ستمثل رحلة جديدة لنا وستمثل رحلة لمجموعة من اللاعبين الشبان.

وأضاف المدرب البالغ عمره 55 عامًا: “ندخل كل مباراة ولدينا ثقة في الفوز بها وحققنا نتيجة إيجابية في المباراة السابقة، ونأمل في تكرار ذلك في المباراة المقبلة”.

وأشار مدرب أستراليا إلى أن ماثيو ليكي سيواصل الغياب؛ بسبب استمرار تعافيه من الإصابة، التي يعاني منها قبل البطولة، لكنه سيكون جاهزًا للظهور في دور الستة عشر.

وإلى جانب مهاجم هيرتا برلين ستفتقد أستراليا أيضًا المدافع ترينت سينسبيري بسبب الإيقاف بعدما تلقى إنذارين في أول جولتين.

تحتل سوريا المركز الثالث بنقطة واحدة بعد تعادل مع فلسطين وخسارة من الأردن 0-2، فيما تملك أستراليا ثلاث نقاط من فوزها على فلسطين بثلاثية في المرحلة الثانية بعد أن كانت خسرت أمام الأردن 0-1.

ويتأهل الأول والثاني في كل من مجموعة، إضافة الى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث ضمن المجموعات الست في نظام يعتمد للمرة الأولى في البطولة بسبب رفع عدد المشاركين إلى 24 منتخبًا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 04:30 بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة MAX HD2، بصوت المعلق رؤوف خليف، وقناة “Alkass EXTRA TWO HD”.