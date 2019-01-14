الاتحاد الآسيوي يدين “قرصنة” محطة لبنانية لمباريات بكأس آسيا 2019

أدان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “قرصنة” محطة تلفزيون لبنان لمباريات في كأس آسيا المقامة حاليًا في الإمارات، وطالب بإيقاف هذا الأمر فورًا.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، اليوم الاثنين، إنه أرسل خطابًا إلى “تلفزيون لبنان” بإيقاف بث مباريات من البطولة القارية مع احتفاظه بحقه في اتخاذ التصرف المناسب.

وأضاف الاتحاد، أنه يواصل دعم المحطة صاحبة الحقوق والبث التلفزيوني. وتملك شبكة قنوات (بي.إن سبورتس) حقوق بث كأس آسيا 2019 في منطقة الشرق الأوسط.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أيضًا أنه سيتخذ إجراء قانونيًا في السعودية ضد شبكة (‬‬بي أوت كيو) التلفزيونية التي تبث مباريات بكأس آسيا.