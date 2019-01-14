موعد مباراة البحرين والهند اليوم في كأس آسيا 2019

في مواجهة الحسم والترقي إلى دور الـ16 في نهائيات أمم آسيا 2019، يواجه منتخب البحرين نظيره الهندي، مساء اليوم الاثنين، في مواجهة مهمة، على ضوئها يتحدد مصير المتأهل.

ويدخل منتخب البحرين اللقاء بفرصة واحدة وهي الفوز، وفي رصيده نقطة واحدة من تعادله في مباراة الافتتاح، التي جمعته بنظيره الإماراتي وانتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب وتعادله أو خسارته في مواجهة اليوم، تؤكد مغادرته البطولة فيما الفوز يعزز من حظوظه سواء عبر الترقي المباشر أو مع أفضل الثوالث.

بينما يدخل المنتخب الهندي مواجهة اليوم بفرصتي الفوز أو التعادل، ففي رصيده ثلاث نقاط غالية نالها من فوزه المستحق على نظيره التايلاندي بأربعة أهداف مقابل هدف وخسر أمام الإمارات بهدفين دون مقابل، وفوزه في لقاء اليوم ربما يجعله يتصدر المجموعة أو يحتل المركز الثاني وبالتالي الترقي مباشرة إلى الدور الثاني، في حين يضمن له التعادل الترقي عبر بوابة أفضل الثوالث لأن كل المنتخبات التي وصل رصيدها إلى أربع نقاط بات في حكم المؤكد ترقيها إلى الدور الثاني عبر بطاقة أفضل الثوالث والتي تخصص لأربع فرق مع أول وثاني المجموعات الســت، وهو الأمر الذي يجعــل من مواجهة اليوم قمة حقيقية.

والمواجهة هي الثانية بين المنتخبين في تاريخ كأس الأمم الآسيوية، إذ التقيا في نسخة 2011، ويومها اكتسح البحريني نظيره الهندي 5 – 2، وهناك أكثر من لاعب يتواجد في صفوف الفريقين خاض تلك المباراة، وشارك من البحرين عبدالوهاب علي، ووليد الحيام، الذي جلس على دكة البدلاء، ومن الهند تشيتري الذي نجح في هز شباك البحرين، وضمت دكة البدلاء الحارس سينغ ساندهو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة “beIN SPORTS MAX 2 HD AR” بصوت المعلق حسن العيدروس، وقناة “Alkass EXTRA TWO HD”.