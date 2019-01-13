حكم مباراة عمان واليابان يثير جدلًا بقرارات مصيرية (فيديو)

أثار الماليزي، محمد أميرول، حكم مباراة عمان واليابان ببطولة كأس آسيا 2019 جدلًا واسعًا؛ بعدما أثبتت الإعادة التلفزيونية عدم دقة قراراته في لحظات مصيرية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب اليابان تقدم بها على عمان، وسط اعتراضات حادة من لاعبي المنتخب العماني.

#عمان_اليابان الحكم يتجاهل ضربة جزاء واضحة لــ عمان وتعليق خليل البلوشي HDpic.twitter.com/gOGQGybGpC — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia18) January 13, 2019

ورفض احتساب ركلة جزاء لمنتخب عمان، بعدما اصطدمت الكرة بمدافع منتخب اليابان داخل منطقة الجزاء.

ضربة جزاء واضحة لم يحسبها الحكم ???? #عمان_اليابان pic.twitter.com/zpZfnPHuzH — المختار الهنائي (@MuktarOman) January 13, 2019

وقال حساب عمان الحدث “الحكم الماليزي حرم منتخبنا من ركلة جزاء صحيحة”.

وشن المعلق خليل البلوشي هجومًا على الحكم، قائلًا: “لا يا أميرول، أين الحكام المساعدين، يا رجل ما يكفيك ركلة جزاء ظالمة”.

وغرد الإعلامي سعد السعود :”لم أرى حكم مدعوم كهذا .. أتابعه في بطولة أسيا للأندية كل عام يحتسب ركلات مضحكة ويتجاهل واضحة .. واليوم لم يأت بجديد احتسب لليابان ركلة وهمية وتغاضى عن ركلة عمان الواضحة .

هذا الحكم أما أن لديه ظهر قوي في لجنة الحكام أو أنه عامل لهم سحر .. وإلا كيف لا يرى أحد سوءه “.