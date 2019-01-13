موعد مباراة عمان واليابان اليوم في كأس آسيا 2019

يصطدم المنتخبان العماني والياباني، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بكأس آسيا الإمارات في مباراة هامة للمنتخب العربي، الذي يسعى لكسر عقدته التاريخية مع اليابان وإحياء آماله بالتأهل الى دور الـ16، لأن الخسارة ستعقد مهمته ببلوغ دور الـ16 بعد سقوطه في الجولة الأولى.

ولم يسبق لعمان أن فازت على اليابان في تسع مباريات رسمية منذ 1997، كان من بينها لقاء وحيد في كأس آسيا خلال نسخة 2004، وانتهى لصالح “الساموراي” بهدف صانع اللعب المميز شونسوكي نامورا.

ويتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أوزبكستان صاحب المركز الثاني، بينما يحتل المنتخب العماني المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

وخسر منتخب عمان أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تغلب منتخب اليابان على تركمنستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

منتخب عمان بإمكانه تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث من نظيره الياباني في مباراة اليوم، حال تفادي الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه في مباراة أوزبكستان وأبرزها غياب التركيز في الثلث الهجومي والفشل في استغلال الفرص التي تسنح له وعدم القدرة على استغلال الكرات العرضية.

ويدرك منتخب عمان أن الهزيمة في مباراة اليوم قد تعني الوداع المبكر للمونديال الآسيوي بينما يسعى منتخب اليابان لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لضمان التأهل لدور الـ 16.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

مباراة عمان واليابان ستبث عبر قناة MAX HD1 و MAX HD2 يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، بتعليق علي محمد علي، بالإضافة إلى قناة “Alkass EXTRA One HD”.