مدرب اليمن: عدم وجود دوري محلي وراء الخروج المبكر من كأس آسيا 2019

برر السلوفاكي جان كوسيان، المدير الفني للمنتخب اليمني، الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريقه من نظيره العراقي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات، إلى عدم وجود دوري محلي في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أكد كوسيان أن المنتخب اليمني قدم مباراة جيدة وظهر لاعبوه بمستوى متميز، لكنهم لم يتمكنوا من مجاراة المنتخب العراقي القوي.

وأضاف: “عدم وجود دوري محلي ولعب أبرز لاعبيه في دوريات خارجية غير قوية، من أسباب خروج منتخب اليمن المبكِّر من بطولة كأس آسيا”.

واختتم المدرب السلوفاكي تصريحاته: “لا توجد مقارنة بين لاعبي فريقي وأي من منتخبي العراق أو إيران”.

وتلقى المنتخب اليمني الهزيمة الثانية له في بطولة أمم آسيا، ليتذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط ويودّع على إثرها البطولة القارية.