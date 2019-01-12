مدرب العراق يقرر خوض مباراة إيران في أمم آسيا 2019 بالبدلاء

أعلن السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني للعراق، اليوم السبت، إراحة بعض العناصر الأساسية في اللقاء المقبل أمام إيران، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 المقامة في الإمارات.

جاءت تصريحات كاتانيتش بعد الفوز الذي حققه المنتخب العراقي على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية، وانتزاع بطاقة العبور إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة.

وفي مؤتمر صحفي، قال كاتانيتش: “سنعمد إراحة بعض اللاعبين المجهدين في اللقاء المقبل أمام إيران، وإشراك آخرين لم تتح لهم الفرصة في خوض مباراتي اليمن وفيتنام”.

وأضاف: “قدمنا مباراة كبيرة وكنا نستحق الفوز والتأهل للدور المقبل، ونحن ‏سعداء للأداء المقدم اليوم ونأمل أن نواصل هذا العمل في اللقاءات المقبلة”.

وأوضح المدرب السلوفيني: “شاهدت لقاء اليمن وإيران، وشخّصت بعض نقاط الضعف لدى الأخير، وسنعمل على استغلالها من أجل تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة”.

واختتم مدرب العراق تصريحاته: “أفكر بالدور الثاني أكثر من اللقاء المقبل أمام المنتخب الإيراني”.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف إيران، المتصدر.