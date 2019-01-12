منتخب العراق يهزم اليمن ويتأهل لدور الـ16 في كأس آسيا 2019 (فيديو)

أحرز العراق هدفين في أول 19 دقيقة وأهدر عدة فرص سهلة، ليفوز 3-صفر على اليمن في قمة عربية ويضمن التأهل مبكرًا إلى دور الـ16 لكأس آسيا، اليوم السبت.

وجاء الهدف الأول بواسطة المهاجم الشاب مهند علي في الدقيقة 12، وأضاف بشار رسن الهدف الثاني بعد مرور سبع دقائق.

واختتم البديل علاء عباس الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

#اليمن_العراق كأس أمم أسيا l اهداف العراق 3-0 اليمن كاملة HD pic.twitter.com/CzGZ9WvNL9 — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia18) January 12, 2019

وبات رصيد العراق ست نقاط من أول جولتين، ليلحق بمنتخب إيران الذي ضمن الصعود في وقت سابق اليوم أيضًا، بالتفوق 2-صفر على فيتنام، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وبات العراق خامس المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر قبل ختام الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات، بعد الأردن والصين وكوريا الجنوبية وإيران.