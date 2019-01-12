مباراة اليمن والعراق.. كيف يدور صِدام رفاق الصاصي وأسود الرافدين في كأس آسيا 2019؟

يخوض منتخب اليمن مواجهة حاسمة ومهمة ضد نظيره العراق، مساء السبت، في ملعب “نادي الشارقة” بالإمارات بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

وتلقى منتخب اليمن هزيمة قاسية أمام إيران بخماسية دون رد في الجولة الأولى، بينما حقق منتخب العراق فوزًا صعبًا على حساب فيتنام بنتيجة 3/2.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي اليمن والعراق في كأس آسيا 2019:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب نادي الشارقة في الساعة 16:30 بتوقيت اليمن والعراق، 17:30 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

تفوق ساحق



يتفوق منتخب العراق بشكل ساحق على اليمن في تاريخ مواجهاته ضد اليمن في المباريات الودية والرسمية لدرجة أن منتخب اليمن لم يعرف طعم الفوز على حساب العراق في أي مناسبة.

وفي تصفيات كأس العالم 1994، تقابل المنتخبان في شهري مايو ويونيو 1993، وفاز العراق بنتيجة 6/1، ثم تغلب 3/0، وفاز المنتخب العراقي وديًا في عام 2004 بنتيجة 3/1.

في بطولة غرب آسيا عام 2010، فاز منتخب العراق بنتيجة 2/1 بعد تقدم مبكر للنجم اليمني علي النونو، وفي تصفيات مونديال 2014 تقابل المنتخبان في يوليو 2011 وفاز منتخب العراق بثنائية دون رد ثم تعادلا دون أهداف.

وفي كأس الخليج بنسختها 21 عام 2013 فاز منتخب العراق بثنائية دون رد، وفي مباراة ودية في العام نفسه فاز العراق بنتيجة 3/2، وتعادلا بهدف لكل منهما في مباراة ودية أخرى 2014.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين قد انتهى بفوز العراق بثلاثية دون رد في كأس الخليج 2017.

تذكرة التأهل

يبحث منتخب العراق عن فوز جديد يحسم به تذكرة التأهل لدور الـ 16 بالبطولة خاصة أن منتخب إيران سيكون في مهمة ليست صعبة أمام فيتنام.

يحتاج منتخب العراق لتصحيح بعض أخطائه الدفاعية التي ظهرت في لقاء فيتنام، ومن المنتظر أن يدفع المدرب سريتشكو كاتانيتش المدير الفني بالقوة الضاربة منذ البداية واللعب بطريقة 4-3-3 بدلًا من 3-5-2 التي بدأ بها المباراة الماضية أمام فيتنام ثم قام بتعديلها بعد مرور نصف ساعة.

ويضع منتخب العراق آماله على خبرات ظهيره الأيسر علي عدنان نجم أتالانتا الإيطالي في صناعة الخطورة من جبهته والقيام بأدواره الدفاعية مع الثلاثي الآخر بالخط الخلفي أحمد إبراهيم اللاعب المخضرم وعلي فائز ووليد سالم أمام الحارس جلال حسن.

ويلعب أسامة رشيد دور المايسترو وصانع الألعاب الموهوب بجوار أحمد ياسين مع إمكانية ظهور همام طارق أساسياً وثلاثي الهجوم صفاء هادي وبشار رسن ومهند علي اللاعب الموهوب.

اليمن والانتفاضة

يبحث منتخب اليمن عن الانتفاضة وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على فرص التأهل للدور الثاني.

ويقود منتخب اليمن مدربه جان كوسيان مع تشكيلته التي واجه به إيران بوجود الحارس سعود السوادي ومحمد فؤاد ومدير عبدربه ومحمد بارويس وعلاءالدين نعمان في خط الدفاع.

ويعتمد منتخب اليمن على رباعي الوسط وحيد الخياط وأحمد علي الحيفي وعماد علي وعلاء الصاصي والجناح الموهوب عبدالواسع المطري مع المهاجم أحمد السروري.