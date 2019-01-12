القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن اليوم في كأس آسيا

يلعب المنتخب العراقي مع منافسه اليمني، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس آسيا التي تستضيفها الإمارات.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

وتنطلق مباراة العراق واليمن الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة.

وفاز المنتخب العراقي على فيتنام بنتيجة 3/2، في الجولة الماضية، في حين خسر منتخب اليمن 0/5 أمام إيران.

وهذه أول مشاركة للمنتخب اليمني في كأس آسيا، في حين أحرز المنتخب العراقي اللقب العام 2007.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وضمنت منتخبات الأردن والصين وكوريا الجنوبية التأهل إلى دور الـ 16.