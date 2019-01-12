موعد مباراة العراق واليمن اليوم في كأس آسيا

يلاقي المنتخب العراقي منافسه اليمني، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات.

وتنطلق المباراة الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة العراق واليمن على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

وتغلب المنتخب العراقي بنتيجة 3/2 على فيتنام في الجولة الماضية، في حين خسر المنتخب اليمني 0/5 أمام إيران.

وهذه أول مشاركة للمنتخب اليمني في كأس آسيا، في حين أحرز المنتخب العراقي اللقب العاك 2007.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وضمنت منتخبات الأردن والصين وكوريا الجنوبية التأهل إلى دور الـ 16.