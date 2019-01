تشكيلة مباراة فلسطين وأستراليا في كأس آسيا 2019 (صورة)

سيقود محمود وادي لاعب المصري البورسعيدي هجوم المنتخب الفلسطيني أمام أستراليا حاملة اللقب في كأس آسيا.

وأجرى نورالدين ولد علي مدرب فلسطين 4 تغييرات في التشكيلة الأساسية مقارنة بالفريق الذي قدّم عرضًا دفاعيًا قويًا وتعادل دون أهداف مع سوريا في الجولة الافتتاحية.

ودخل وادي وشادي شعبان لاعب الوسط والمدافع أليكس نصار، المحترف في تشيلي، التشكيلة الأساسية بعد المشاركة كبدلاء أمام سوريا بينما سيظهر نظمي البدوي، لاعب سينسناتي الأمريكي، لأول مرة.

وفعل جراهام أرنولد مدرب أستراليا شيئًا مشابهًا ودفع باللاعبين الثلاثة الذين شاركوا كبدلاء في الهزيمة المفاجئة 0/1 أمام الأردن.

وسيشارك رايان جرانت وكريس إيكونوميديس وجاكسون إيرفين في التشكيلة الأساسية على حساب الثلاثي جوش ريسدون وروبي كروز وماسيمو لونغو.

وسيدير المباراة الحكم فالنتين كوفالنكو القادم من أوزبكستان.

???? Starting XIs for both teams: ???????? Palestine ???? Australia ????????

We’re less than one hour away from kick-off. pic.twitter.com/trw9rk9ppq

— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ١١ يناير ٢٠١٩