موعد مباراة فلسطين وأستراليا اليوم في كأس آسيا 2019

يلاقي المنتخب الفلسطيني منافسه الأسترالي، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الثانية بكأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها الإمارات، بين 5 يناير والأول من فبراير.

وتقام المباراة الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة المكرمة.

وتنقل مباراة فلسطين وأستراليا على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

وهذه رابع مشاركة للمنتخب الأسترالي في البطولةK منذ أن انضم للقارة الصفراء العام 2005، وقد أحرز لقب النسخة الماضية.

في حين يشارك المنتخب الفلسطيني في البطولة للمرة الثانية، وهذه أول مواجهة له مع أستراليا.

وخسر الكنغر الأسترالي 0/1 أمام الأردن في الجولة الماضية، في حين تعادل منتخب فلسطين مع سوريا سلبيًا.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.