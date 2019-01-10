مباراة سوريا والأردن.. الملك عبدالله يتابع اللقاء مع عامل (صور)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن، وهو يتابع مباراة منتخب بلاده مع سوريا، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس أمم آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.

ويظهر في الصورة الملك عبدالله، ونجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ويستضيفان العامل خالد الشوملي لمتابعة مباراة الأردن وسوريا، ويظهر في الصورة التعادل السلبي، وذلك قبل أن يتقدم النشامى 2/0 في الشوط الأول.

وجاء هدف الأردن الأول عن طريق موسى التعمري في الدقيقة 26، في حين سجل طارق خطاب الهدف الثاني قبل دقيقتين على نهاية النصف الأول من المباراة.

ويرفع الفوز رصيد منتخب الأردن إلى 6 نقاط، بعد أن فاز 1/0 على أستراليا في الجولة الأولى.