المنتخب البحريني يسقط أمام تايلاند في كأس آسيا 2019 (فيديو)

تعرضت آمال المنتخب البحريني في كأس آسيا لكرة القدم 2019 لضربة قوية بعد أن قدّم أداءً باهتًا ليخسر 0/1 أمام تايلاند على استاد آل مكتوم في دبي اليوم الخميس.

وسجل لاعب الوسط “سونجكراسين شاناتيب” الهدف الوحيد في الدقيقة 58 ليمنح تايلاند أول 3 نقاط في المجموعة الأولى عقب خسارة قاسية 1/4 أمام الهند في مباراتها الأولى.

وبقي رصيد المنتخب البحريني نقطة واحدة من مباراتين بعد تعادله 1/1 مع الإمارات الدولة المستضيفة في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت الماضي.

وهذا ثاني فوز لمنتخب تايلاند على منتخب البحرين في 10 مباريات بينهما، في حين حقق المنتخب البحريني الفوز في مناسبتين، وتعادلا 6 مرات.

وقال علي جعفر مدن لاعب وسط البحرين: “سبب الهزيمة يمكن سوء في التمركز، لم نبدأ المباراة بشكل صحيح، لا يوجد شيء نقوله سوى إنه علينا التعويض في المباراة القادمة”.

وأجرى ميروسلاف سوكوب مدرب البحرين تغييرًا واحدًا على التشكيلة التي تعادلت مع الإمارات، فأشرك لاعب الوسط محمد مرهون على حساب جمال راشد الذي عاد لمقاعد البدلاء، بينما بقي المهاجم عبدالله يوسف المنتقل حديثًا إلى سلافيا براغ التشيكي خارج التشكيلة الأساسية في ظل استمرار تعافيه من الإصابة.

واستحوذت البحرين على الكرة في أغلب فترات الشوط الأول، لكنها لم تصنع أي فرص حقيقية وافتقرت للحلول في الثلث الأخير من أجل اختراق دفاع تايلاند التي لعبت بحماس مدفوعة بمساندة جماهيرها في المدرجات.

ويلتقي منتخب الإمارات مع الهند في المواجهة الأخرى بالمجموعة الأولى في وقت لاحق اليوم الخميس.