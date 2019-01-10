هدف مباراة البحرين وتايلاند.. تشاناثيب يفاجئ الأحمر (فيديو)

تقدَّم تشاناثيب لمنتخب تايلاند على البحرين في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن مباريات الجولة الثانية من مباراة المجموعة الأولى بكأس آسيا 2017 في الإمارات.

ويخوض منتخب البحرين اختبارًا جديدًا في بطولة كأس الأمم الآسيوية حين يواجه نظيره تايلاند في ثاني جولات المجموعة الأولى بالبطولة القارية التي تستضيفها الإمارات.

وينتظر منتخب البحرين بقيادة مديره الفني التشيكي ميروسلاف سكوب تحقيق الفوز الأول بالبطولة بعد الأداء المميز في لقاء الإمارات، وحصد أول انتصار أمام تايلاند.

ويتفوق منتخب البحرين بشكل ملحوظ على تايلاند، حيث فاز مرة وحيدة خلال مواجهات رسمية، ولم يعرف طعم الهزيمة.

وفي تصفيات كأس العالم 2002 ، تعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في جولتي الذهاب والإياب، وفي تصفيات مونديال 2010 فاز منتخب البحرين في عقر دار تايلاند بنتيجة 3-2، وتعادلا بهدف لكل منهما.