مباراة الأردن وسوريا.. كل ما تريد معرفته عن ديربي النشامي ونسور قاسيون في كأس آسيا

تترقب جماهير الكرة العربية ديربي الشام المثير الذي يجمع بين منتخبي الأردن وسوريا، الخميس، في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها دولة الإمارات.

وحقق منتخب الأردن فوزً ملحميًا على حساب أستراليا بهدف نظيف بالجولة الأولى، وتعادل منتخب سوريا مع فلسطين دون أهداف، وهو ما يشعل حسابات المجموعة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 17:30 مساء اليوم الخميس بتوقيت أبوظبي 15:30 بتوقيت الأردن وسوريا على ملعب “خليفة بن زايد”.

تذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف بجانب قناتي الكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلقين مشعل الشمري وأحمد المعمري.

تاريخ المواجهات

بحسب موقع “كووورة”التقى منتخبا الأردن وسوريا 36 مرة، حقق الأردن فيها الفوز 13 مرة، وهو نفس عدد انتصارات سوريا، وتعادلا 10 مباريات.

واصطدم المنتخبان للمرة الأولى في البطولة العربية الأولى للألعاب الرياضية بالإسكندرية 1953، وفازت سوريا بنتيجة 3-1 أما آخر مواجهة جمعت المنتخبين، فكانت ودية عام 2015 وفاز المنتخب السوري 1-0.

أما آخر فوز رسمي فكان لصالح الأردن 2-1، في تصفيات بطولة كأس آسيا 2015، بتاريخ 5 مارس/ آذار عام 2014.

تذكرة التأهل

يسعى منتخب الأردن لحسم الفوز الثاني على التوالي من أجل التأهل رسميًا إلى الدور الثاني للبطولة، وهو الأمر الذي يجعل النشامى في رحلة البحث عن حصد النقاط الثلاث.

ويحمي عامر شفيع عرين المنتخب الأردني في خطة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز مع ثنائي قلب الدفاع أنس بني ياسين وطارق خطاب مع الظهير الأيمن فراس شلباية والظهير الأيسر سالم العجالين في الخط الخلفي.

وفي خط الوسط يظهر دور بهاء عبد الرحمن كلاعب ارتكاز مع سعيد مرجان وياسين البخيت مع الجناحين خليل بني عطية ويوسف الرواشدة مع المهاجم الموهوب موسى التعمري.

صحوة سوريا

يبحث منتخب سوريا بقيادة مدربه الألماني بيرند شتانجه عن تحقيق الفوز الأول مع إمكانية إجراء تعديلات في التشكيلة السورية بتحويل طريقة اللعب إلى 4-3-3 وتعديل دور أسامة الأومري ليكون صانع الألعاب خلف الثنائي عمر خربين وعمر السومة.

ويعتمد شتانجه على ثلاثي الوسط محمد ميداني وتامر حاج محمد ومحمد عثمان كلاعب ارتكاز موهوب مع رباعي الدفاع أحمد الصالح وجهاد الباعور وعبد المالك عنيزان ومؤيد العجان.