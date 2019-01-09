مباراة أوزبكستان وعمان.. كل ما تريد معرفته عن صدام “الأحمر” و”الذئاب البيضاء” في كأس آسيا؟

يخوض المنتخب العماني مواجهة قوية، اليوم الأربعاء، أمام أوزبكستان في الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي تستضيفها الإمارات.

ويسعى المنتخب العماني لحصد الفوز في أول اختبار بالبطولة الآسيوية في مواجهة أوزبكستان، وهو اللقاء الذي يشهد مواجهة تكتيكية بين الهولندي بيم فيربيك، مدرب منتخب عمان، والأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب أوزبكستان.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة أوزبكستان وعمان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 17:30 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي وعمان على ملعب نادي الشارقة.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق أحمد البلوشي وقناتي الكأس إكسترا 1 و2 بصوت المعلقين سمير اليعقوبي وأحمد المعمري.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في مواجهتين رسميتين بتصفيات كأس العالم 2002، وفاز منتخب أوزبكستان على ملعبه بثنائية دون رد، وفاز منتخب عمان على أرضه بنتيجة 4-2.

وفاز منتخب عمان في 3 مواجهات ودية آخرها في مايو 2014.

جماعية فيربيك

يسعى المنتخب العماني لحصد الفوز في إطار الاستقرار الذي يعيشه مع المدرب الهولندي بيتر بيم فيربيك الذي قاد المنتخب العماني للتتويج ببطولة كأس الخليج الماضية.

ويفتقد منتخب عمان حارسه المخضرم علي الحبسي، ولكن وجود الحارس فايز الرشيدي صاحب الخبرات أيضًا سيكون كافيًا لطمأنه الجماهير، ويبقى الرهان في المنتخب العماني على قدرات رائد إبراهيم المحترف بالدوري المالطي مع المهاجم المخضرم محمد الغساني بجانب محسن الخالدي.

ويملك المنتخب العماني خبرات في خط الوسط بوجود أحمد كنو القائد المخضرم بجانب سعد سهيل وعلي البوسعيدي، وهو ما يدعم فيربيك في مواجهة أوزبكستان.

كوبر والأسلوب الدفاعي

يبحث منتخب أوزبكستان عن بداية قوية مع مدربه الجديد الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي صنع إنجازات في العامين الماضيين مع منتخب مصر وقاده للتأهل لبطولة كأس العالم، بعد غياب 28 عامًا ووصافة كأس أمم أفريقيا 2017.

ويعول كوبر على أبرز لاعبي أوزبكستان أوديل أحميدوف، القائد الذي يلعب بالدوري الصيني بخلاف دوستونبيك خامداموف الذي يلعب في إنجي الروسي وإلدور شيمردوف لاعب وسط روستوف الروسي بجانب أوتابيك شوكوروف الذي يلعب بنادي الشارقة الإماراتي.

وقال أيمن يونس، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، لـ”إرم نيوز”، إن كوبر يتسم أسلوبه بالطريقة الدفاعية التي كانت مصدرًا لقوة منتخب مصر في بعض الأحيان، ولكن الأزمة الحقيقية في العجز الهجومي.

وأضاف: “منتخب عمان عليه أن يستغل أنصاف الفرص من أجل الخروج بالفوز وتأخير الهدف سيزيد من صعوبة أسلوب كوبر”.