القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا 2019

يفتتح منتخب العراق مسيرته في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 بمواجهة تبدو سهلة أمام فيتنام ، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة التي تستضيفها الإمارات.

ويبحث منتخب أسود الرافدين لبداية قوية في إطار رحلته لاستعادة اللقب القاري الغائب منذ العام 2007 بعبور فيتنام في المباراة الأولى.

وقال موسى مالح رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي لوكالة الفرات نيوز:”أجواء التحضيرات الأخيرة تسير بشكل سليم، ووصل الفريق إلى الجاهزية التامة لمواجهة فيتنام، واليوم كلنا هنا لخدمة بلدنا، وتقديم خدمة للاعبين”.

وأضاف عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي:”المنتخب جاهز تمامًا، كما أن معسكر قطر منح المدرب رؤية كاملة عن مستوى الفريق بشكل جماعي، بالإضافة إلى الحالة البدنية لكل لاعب”.

وتولَّى سريتشكو كاتانيتش قيادة العراق في أغسطس /آب الماضي، وسيكون أول اختبار حقيقي للمدرب السلوفيني في الإمارات التي قاد منتخبها الوطني من قبل ما بين عامي 2009 و2011.

وسيفتقد العراق لاعبه علي حصني بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة، بينما من المتوقع أن يلحق بالجولة الثانية أمام اليمن يوم السبت المقبل وقبل ختام منافسات المجموعة الرابعة بمواجهة مرتقبة أمام إيران.

موعد مباراة العراق وفيتنام والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 17:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، الـ 16:30 مساءً بتوقيت العراق على ملعب “مدينة زايد”.

وتذاع المباراة عبر قناتي “بي إن سبورتس ماكس 1 و2” بصوت المعلّق يوسف سيف، إلى جانب قناتي الكأس “إكسترا 1 و2” بصوت المعلّقين أحمد الطيب، ومصطفى ناظم.

ويتفوق منتخب العراق في تاريخ لقاءاته ضد فيتنام خلال 3 مواجهات رسمية جمعتهما.

وفاز منتخب العراق على فيتنام في أمم آسيا 2007 بثنائية يونس محمود في ربع النهائي، ثم تعادلا بهدف لكل منهما في فيتنام بتصفيات كأس العالم 2018، وفاز المنتخب العراقي بهدف نظيف في إيران.