مرتضى منصور يسب حسين الشحات.. ويتهم النادي الأهلي بتلقي تمويل قطري‎

أشاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتعاقد ناديه مع خالد بوطيب، لاعب منتخب المغرب، فيما وصف حسين الشحات، لاعب الأهلي الجديد والمنضم من العين الإماراتي، بـ”المكسح”، زاعمًا أن الغريم التقليدي أنهى الصفقة بدعم قطري.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي لتقديم بوطيب: “عقد بوطيب مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم بمليون ونصف المليون يورو، قيمة الصفقة كاملة من خزينة نادي الزمالك دون دعم من الخارج، رغم عرض تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز، التدخل ودعمها.. لكن النادي قدم له الشكر على مبادرته”.

وأَضاف: “بوطيب صفقة قوية وإضافة للصفقات الأجنبية السوبر التي أبرمها بعد فرجاني ساسي وحمدي النقاز وحميد أحداد، وتمت بمجهود أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك وأحمد مرتضى منصور وهو ما يعد درسًا في خدمة النادي، لاعب دولي تم ضمه للزمالك بـ30 مليون جنيه، بينما الأهلي ضم لاعبًا مكسح بـ 160 مليون جنيه وهو حسين الشحات رغم أنه ليس لاعبًا دوليًا، الجميع بكى ولطم حين ضم الزمالك عبدالله السعيد بـ40 مليون جنيه، وهو قلب وعقل فريق الأهلي”.

وتابع مرتضى: “لو أنا عملت اللي عمله الأهلي في صفقة الشحات كان زماني في السجن أنا ومجلسي، صفقة تمت بتمويل قطري عن طريق صديق لمحمد أبوتريكة، أتحدى محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا خرج وكذب ما أقوله عن صفقة الشحات”.

وأردف: “أبلغت الأجهزة الإدارية بالدولة عقب التعاقد مع التونسيين حمدي النقاز وفرجاني ساسي وكذلك المدير الفني للفريق وهو السويسري كريستيان غروس، وكذلك الملابس الخاصة بالفريق، أن ما فعلته في هذه الصفقات أمر قانوني وواجب لأنها هدايا عن طريق تركي آل الشيخ للنادي على عكس ما يفعله الآخرون”.

كما أشار منصور إلى أن السويسري المدير الفني للزمالك رفض التعاقد مع ظهير أيسر، كاشفًا عن أن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة يجهز لصفقه قوية يرفض الإفصاح عنها، معلقًا: “لو خلصها هديله جائزة”.

وعن صفقة ياسر إبراهيم، قال مرتضى: “أرسلت رسالة على هاتف اللاعب مفادها: ستدخل مزبلة التاريخ وستخسر الملايين من جماهير الزمالك، لم أهدده لعدم لعبه للزمالك وحال انتقاله للأهلي”.

وتابع مرتضى: “كيف أهدده والرسالة تؤكد أنني لا أريده في الزمالك من الأساس رغم توقيعه على العقود في البداية لصالح النادي”.

وعرض مرتضى عقود توقيع ياسر للزمالك والاستمارة الخاصة به خلال المؤتمر الصحفي لتقديم خالد بوطيب المغربي لوسائل الإعلام اليوم.