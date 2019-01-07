مباراة اليمن وإيران.. ماذا ينتظر رفاق علاء الصاصي في أول مواجهة تاريخية بكأس آسيا 2019؟

يدخل منتخب اليمن التاريخ حين يخوض مواجهته ضد إيران، مساء اليوم الإثنين، على ملعب “محمد بن زايد” في دولة الإمارات بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

يلعب المنتخب اليمني لأول مرة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد أن صعد وسط ظروف عصيبة تمر بها الكرة اليمنية المجمدة في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز ملامح هذه المواجهة التاريخية والصعبة بلا شك لليمن في مواجهة إيران:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات، 19:00 مساءً بتوقيت اليمن والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق حسن العيدروس والكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلقين خالد الحدي ومحمد السعدي.

تشاهدون اليوم مباراة #إيران و #اليمن في كأس آسيا 2019 الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة على الكاس EXTRA ONE pic.twitter.com/jERn5G47eP — قناة الكأس (@alkasschannel) January 7, 2019

مواجهة تاريخية

تبقى هذه المواجهة تاريخية بالنسبة للمنتخب اليمني لأنها تحمل أول ظهور رسمي له ببطولة أمم آسيا.

وسبق أن لعب منتخب اليمن ضد إيران مرتين، الأولى خسرها برباعية دون رد في دورة الألعاب الآسيوية عام 1994 والثانية ببطولة غرب آسيا عام 2012 وخسرها بنتيجة 2-1.

أسلحة اليمن

يقود منتخب اليمن المدرب السلوفاكي يان كوتشيان صاحب الـ 60 عامًا والذي تولى المهمة خلفًا للإثيوبي إبراهام مابوتو الذي رحل لقيادة منتخب بلاده.. وسبق أن درب كوتشيان عدة أندية تشيكية كما عمل مساعدًا في نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب النمسا وعمل مديرًا فنيًا لمنتخب سلوفاكيا.

يفتقد منتخب اليمن جهود نجمه أيمن الهاجري ولكن التوليفة التي اختارها كوتشيان تجمع بين الشباب وبعض الخبرات المتمثلة في الحارس محمد عياش والقائد علاء الصاصي ومحمد بارويس.

ويعتمد المنتخب اليمني على تشكيلة تضم حارس المرمى المخضرم محمد عياش وأمامه 4 مدافعين هم محمد بقشان وعلاء الدين المهدي ومدير عبدربه ومحمد فؤاد عمر ويقود خط الوسط المخضرم علاء الصاصي وبجواره محمد بارويس وعبد الواسع المطري وحسين الغازي وأحمد ضبعان مع المهاجم أحمد السروري.

ويعول المنتخب اليمني على قدرات السروري الهجومية وخبرات الصاصي في التحكم في وسط الملعب ومحاولة مجاراة الجانب الإيراني وغلق المساحات.

وقال إبراهيم يوسف، المدرب المصري الذي عمل لسنوات في اليمن، لـ”إرم نيوز”، إن المنتخب اليمني سيخوض لقاءً صعبًا نظرًا لقوة إيران والبداية القوية قد تكون سلاحًا ذا حدين فإما إحباط أو دفعة قوية حال تحقيق أداء مشرف أو نتيجة إيجابية.

وأضاف: “أتوقع أن يقدم منتخب اليمن أداءً جيدًا بفضل خبرات بعض لاعبيه وموهبة لاعب مثل السروري وأيضًا الصاصي وخبرة الحارس عياش”.

بداية إيران

يأمل منتخب إيران بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش في بداية قوية لمشواره الآسيوي من أجل تحقيق الفوز باللقب وهو الهدف الذي يسعى إليه المنتخب الإيراني.

يتطلع منتخب إيران لفرض أسلوبه التكتيكي منذ البداية، ويلعب كيروش بطريقته 4-2-3-1 بوجود الحارس علي رضا بيرنفاند وأمامه بيجمان منتظري وإحسان حاج صافي وميلاد محمدي ورامين رضائيان في خط الدفاع.

ويلعب في خط الوسط روزبيه تشيشمي ومسعود شجاعي وأشكان ديجاجاه كصانع لعب محوري مع الجناحين مهدي طارمي وعلي رضا جهانبخش وسردار أزمون المهاجم.