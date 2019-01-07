موعد مباراة إيران واليمن اليوم في كأس آسيا 2019

يستهل منتخب اليمن مشواره في بطولة كأس آسيا، مساء اليوم الإثنين، عندما يواجه إيران بملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة، التي تستمر حتى الأول من فبراير المقبل بدولة الإمارات.

ويشارك منتخب اليمن في المونديال الآسيوي للمرة الأولى منذ إعلان الوحدة، بعدما سبق وأن شارك منتخب اليمن الجنوبي في نسخة 1976 التي أقيمت في إيران.

ويسعى منتخب اليمن لتجنب الهزيمة في مباراة اليوم للمحافظة على آماله في التأهل لدور الـ 16 قبل مواجهة العراق وفيتنام على الترتيب.

في المقابل، يسعى منتخب إيران لتحقيق الفوز في بداية مشواره، ومواصلة تقديم عروضه القوية التي أثارت الإعجاب في بطولة كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي في روسيا، ضد المغرب وإسبانيا والبرتغال.

ويفتقد منتخب إيران في بطولة كأس الأمم الآسيوية لجهود ثنائي خط الوسط سعيد عزت اللهي وعلي جول زاده والمدافع صادق محرمي بسبب الإصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيتي السعودية واليمن، والثامنة بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قناتي “بي إن ماكس HD1 + HD2” بتعليق حسن العيدروس، وأيضًا قناة Alkass EXTRA One HD بتعليق محمد السعدي.