مباراة سوريا وفلسطين.. كل ما تريد معرفته عن صدام الفدائي ونسور قاسيون في كأس آسيا 2019

يتابع عشاق الكرة العربية والآسيوية صدام الأشقاء الذي يجمع بين منتخبي سوريا وفلسطين على ملعب نادي الشارقة في الإمارات، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

يبدو الصدام العربي بين سوريا وفلسطين حافلًا بالعديد من التفاصيل الفنية والإثارة والندية، خاصة أن كلا المنتخبين لديهما قدرات ولاعبون مميزون.

وتستعرض “إرم نيوز” تفاصيل صدام الفدائي الفلسطيني ونسور قاسيون في كأس آسيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 مساء اليوم الأحد، بتوقيت أبوظبي، 18:00 مساءً بتوقيت سوريا وفلسطين والقاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، والكأس إكسترا 1 و2 بصوت المعلقين خالد الحدي وأحمد المعمري.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ 7 مواجهات رسمية بين المنتخبين ببطولتي كأس العرب ودورة الألعاب العربية، ولم يعرف المنتخب الفلسطيني طعم الفوز في اللقاءات الرسمية، فسوريا فازت 3 مرات مقابل 4 تعادلات.

وكان آخر لقاء رسمي جمع المنتخبين في بطولة غرب آسيا عام 2002، وفاز المنتخب السوري بنتيجة 2-1، وانتهى آخر لقاء ودي بين المنتخبين بفوز فلسطين بنتيجة 2-1 في عام 2012.

السومة يقود أحلام النسور

استعان منتخب سوريا بخبرات المدرب الألماني العجوز بيرند شتانغه، ويبدو الهجوم أقوى خطوط نسور قاسيون في وجود النجم عمر السومة هداف الأهلي السعودي، وأيضًا عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي، رغم ابتعاده عن المشاركة مؤخرًا بخلاف وجود مارديك مارديكيان مهاجم الجزيرة الأردني.

ويعتمد شتانغه على رباعي الوسط محمود المواس وزاهر ميداني وأسامة عماري وفهد يوسف مع رباعي الدفاع أحمد الصالح وجهاد الباعور وعمرو جينايات ومؤيد العجان مع الحارس إبراهيم عالمة.

وأكد مهند البوشي، مدرب منتخب سوريا السابق، لـ”إرم نيوز”، أن نسور قاسيون لديهم فرصة لكتابة التاريخ مجددًا في أمم آسيا، خاصة أن المنتخب السوري لديه عناصر مميزة في كل الخطوط، ويستطيع أن يحقق نتائج طيبة بالبطولة القارية.

وأضاف: “المدرب الألماني لديه عدة خيارات هجومية، وأتمنى أن يحسم اللقاء بإشراك القوة الضاربة بوجود خربين والسومة والاعتماد على القدرات التهديفية”.

فلسطين والبداية القوية

يسعى منتخب فلسطين لبداية قوية في أمم آسيا، خاصة أن الفدائي يملك أيضًا لاعبين مميزين، وأصحاب روح قتالية بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي.

ويعتمد منتخب فلسطين على الحارس توفيق علي، وأمامه رباعي الدفاع عبد اللطيف البهداري، ومحمد صالح وأليكسيس نورامبوينا وعبد الله جابر، ويقود خط الوسط محمد درويش وجوناثان كاتانيا وسامح مراعبة مع الجناحين ياشير بينتو وتامر صيام.

ويقود الهجوم الفلسطيني محمود وادي، نجم المصري البورسعيدي، ويرى رمزي صالح، حارس مرمى نادي الجونة المصري وقائد فلسطين الأسبق، في تصريحات لـ”إرم نيوز، أن منتخب الفدائي قادر على تحقيق المفاجأة وحصد الفوز على سوريا لأن المباراة متكافئة وستشهد ندية كبيرة.

وأوضح أن المنتخب الفلسطيني لديه لاعبون موهوبون، خاصة مع خروج اللاعب الفلسطيني للاحتراف، مثل وادي وتامر صيام ووجود لاعبين من أبناء الجاليات في تشيلي والسويد.