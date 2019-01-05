مباراة سوريا وفلسطين.. شتانغه يراهن على ثنائية عمر خربين والسومة في كأس آسيا 2019

سيعتمد بيرند شتانغه مدرب سوريا على واحدة من أكثر الشراكات الهجومية المتوقع تألقها في نهائيات كأس آسيا 2019، عندما يبدأ مشواره في البطولة القارية بمواجهة المنتخب الفلسطيني، في المجموعة الثانية، غدًا الأحد، في الشارقة.

ونال عمر خربين جائزة أفضل لاعب آسيوي في 2017 بفضل تألقه مع المنتخب السوري في مغامرته المثيرة بتصفيات كأس العالم 2018، ومع ناديه الهلال السعودي، وسيرافقه في الخط الأمامي عمر السومة مهاجم الأهلي المتألق وهداف الدوري السعودي في 3 مواسم متتالية.

ويأمل شتانغه أن يؤدي وجود خربين والسومة في الهجوم، إلى جانب التصميم والعزم على النجاح في تمثيل البلد الذي مزقه الحرب، لأن تكون سوريا قوة لا يستهان بها في المجموعة التي تضم أيضًا الأردن وأستراليا حاملة اللقب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق المباراة، الأحد، الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD.

ورغم الصعوبات المستمرة في سوريا، قال شتانغه إن التركيز على اللعب هو مفتاح تجنب أي خلاف محتمل خارج الملعب.

وأضاف المدرب الألماني الذي عاد من الاعتزال ليتولى قيادة المنتخب السوري في مطلع 2018: “يجب أن تركز تمامًا على مهمتك ولا تتدخل في أي شيء يتعلق بالسياسة. ابتعد عن التعليقات ولا تدع الناس تكتب أشياء خاطئة عن مهمتك وتحدث فقط عن كرة القدم”.

“لو فعلت ذلك يمكنك أن تحقق شيئًا، لأن اللاعبين يمتلكون دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديهم، وأعتقد أن هذا ما تعلمته. الحفاظ على تركيزك بشكل كامل وطوال الوقت”.

وسيتطلع شتانغه إلى إحياء ذكريات مسيرة سوريا الرائعة في تصفيات كأس العالم الأخيرة، حينما كانت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ النهائيات في روسيا، قبل خسارتها بصعوبة أمام أستراليا بطلة آسيا في ملحق التصفيات.

وستكتسب مواجهة المنتخب الفلسطيني أهمية كبيرة في سباق التأهل للدور الثاني، الذي لم يسبق للسوريين الوصول إليه مطلقًا في 5 مشاركات سابقة بكأس آسيا.

ومع توقع تصدر أستراليا للمجموعة الثانية، فإن الصراع على بطاقة التأهل الثانية، وربما بطاقة ثالثة إضافية عن طريق المركز الثالث، سيكون بين سوريا وجارتها الأردن والمنتخب الفلسطيني، الذي سيواصل البحث عن تحقيق انتصاره الأول في كأس آسيا، بعدما انتهت مشاركته الوحيدة بـ 3 هزائم في النسخة السابقة بأستراليا عام 2015.

ونقلت وسائل إعلام عن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قوله أمس الجمعة: “مشاركتنا للمرة الثانية في كأس آسيا تعكس أن القضية الفلسطينية ما زال لها حضور في وعي المجتمع الدولي”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون مباراة سوريا خطوة أولى نحو التأهل إلى المرحلة الثانية، وبالفعل الشعب الفلسطيني يستحق أن يفرح وهذا واجب على الفدائي أن يلعب فعلًا بروح المقاتل الفلسطيني”.

ويقود المنتخب الفلسطيني المدرب الجزائري نورالدين ولد علي الذي عُين في أبريل الماضي خلفًا للبوليفي خوليو سيزار بالديفييسو، الذي أُقيل بعد أقل من 4 أشهر على تعيينه.

وهذه ثالث مرة يتولى فيها ولد علي المسؤولية، بعد فترتين سابقتين في 2009-2010 و2016-2017، كما كان مساعدًا لعبدالناصر بركات، وهو واحد من أنجح المدربين في تاريخ المنتخب الفلسطيني، خلال قيادته للفريق قبل تعيين بالديفييسو في ديسمبر 2017.