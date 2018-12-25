الأمير علي بن الحسين يكشف موعد مغادرته رئاسة الاتحاد الأردني

كشف الأمير علي بن الحسين، أن الدورة الحالية تعد الأخيرة له بصفته رئيسًا للاتحاد الأردني لكرة القدم.

وقال الأمير علي بن الحسين في مقابلة تلفزيوينة مع قناة “CNN”، إنه قبل الرحيل “سيقوم بترتيب البيت الداخلي وتطوير كرة القدم الأردنية، واتحاد غرب آسيا”.

وكشف الأمير علي، أنه لا نية لديه للترشح مجددًا لانتخابات “الفيفا”، لافتًا إلى أن اهتمامه في الفترة المتبقية من رئاسته للاتحاد الأردني، سينصب على ترتيب البيت الداخلي وإحداث التطوير المنشود لكرة القدم الأردنية.

وأشار الأمير علي إلى أن استضافة الأردن لنهائيات كأس العالم للسيدات، عادت بفوائد كبيرة على البلاد، أهمها إتاحة المجال لمنتخب سيدات الأردن للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم، إلى جانب تطوير البنية التحتية.

وعن تفكيره في افتتاح أكاديمية لكرة القدم، قال الأمير علي إن “الأكاديميات موجودة في كل دول العالم، لكن ما يهم هو تحقيق الفائدة الفعلية منها عبر تطوير كرة القدم”.

واختتم: “لم أفرق يومًا بين كرة القدم للرجال والنساء، فكلها سيان لدي، إذ كان اهتمامنا متوازنًا في هذا الشأن”.