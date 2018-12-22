وسط توتر سياسي..المغرب يمنع طائرة من مشجعي شبيبة الساورة الجزائري من التحليق في أجوائه

أعلن نادي شبيبة الساورة الجزائري، اليوم السبت، أن السلطات المغربية منعت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من دخول الأجواء المغربية، بشكلٍ مفاجئ.

وذكر النادي أن الطائرة كانت تقل مجموعة من مناصري الفريق، لمؤازرة اللاعبين وتشجيعهم، لكن “وزارة الخارجية المغربية ترفض دخول الطائرة الجزائرية المتوجهة إلى الدار البيضاء ثم طنجة”.

وأوضح بيان لشبيبة الساورة، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية) قامت بجميع الإجراءات القانونية ومنها حصولها على رخصة من وزارة النقل المغربية.

وتابع البيان أن “الأمور كانت تسير بشكل عادي إلى غاية الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، عندما تدخلت وزارة الخارجية المغربية ورفضت دخول الطائرة الأجواء المغربية”.

إلى ذلك، قال سي محمد باقلاب، رئيس لجنة مشجعي “الساورة”، إن فريقهم يجري مباراة مع اتحاد طنجة المغربي في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الأفريقية.

وأوضح محمد لــ”إرم نيوز”، أن الطائرة الممنوعة من دخول التراب المغربي كانت تُقلّ 148 مشجعًا، وقد كانوا يأملون في مؤازرة فريقهم بمدينة طنجة للعودة بنقطة التأهل بعدما فاز الفريق في لقاء الذهاب بهدفين لصفرٍ في شباك النادي المغربي.

وذكر باقلاب أن “التعليمات التي وصلت إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية تفيد بمنع هبوط طائرتها على مدرج مطار الدار البيضاء المغربي، ما أدى إلى إلغاء الرحلة الجوية، دون معرفة الأسباب الحقيقية”.

يشار إلى أن العلاقات الجزائرية المغربية تشهد توترًا منذ عقود بسبب تضاد الموقف من قضية الصحراء الغربية، ولم تلفح “رسائل الود” المتبادلة خلال الأعياد بين العاهل محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في إذابة الجليد.

وقبل أسابيع، وجه محمد السادس دعوة للمصالحة مع الجزائر لكن الأخيرة ردت عليه بعد تردد، بتوجيه مذكرة إلى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي وعرضت حل المشكلات الخلافية مع الرباط أمام المنظمة الإقليمية، ما اعتبرته المغرب “رفضًا جزائريًا للصلح”.