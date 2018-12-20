إقالة جمال الجعفري من رئاسة اتحاد الكرة الليبي

حجبت الجمعية العمومية للأندية الليبية الثقة عن رئيس اتحاد الكرة الليبي جمال الجعفري اليوم في اجتماعها بمدينة المرج شرق ليبيا، بعد توجيه اتهامات بالتلاعب في الأموال والإجراءات.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي أوقف جمال الجعفري رئيس الاتحاد عن العمل وتقدم الجعفري بطعن للفيفا في قرار المكتب التنفيذي.

وعبر برقية وجهت للاتحاد الليبي أفاد الفيفا بأن الجمعية العمومية هي من يجب أن تفصل في هذا الأمر.

الاجتماع الذي حضره عدد 84 نادي تمثل أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الليبية لكرة القدم كانت نتيجته سحب الثقة عن الرئيس الحالي بعدد 82 صوتا مقابل صوتين.

وكان الجعفري ظهر في لقاء تلفزيوني منذ يومين تهجم فيه على عدة شخصيات في اتحاد الكرة الذي يرأسه متهما إياهم بالبحث عن كراسي ومهام وليس مصلحة كرة القدم، كما أتهم أندية شرق ليبيا بأنها أندية يسيرها جهويين، مما أحدث موجة من الغضب وساهمت بشكل كبير في اسقاط الجعفري من رئاسة اتحاد الكرة الليبي.