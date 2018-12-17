قطر تطلب الاطلاع على دراسة جدوى للفيفا قبل استضافة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا

قال مسؤول في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، اليوم الإثنين، إن قطر لن تتخذ قرارًا بشأن توسعة البطولة من 32 إلى 48 منتخبًا قبل الاطلاع على تفاصيل دراسة جدوى يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بهذا الشأن.

وقال غياني إنفانتينو رئيس الفيفا الأسبوع الماضي إن معظم الاتحادات الوطنية تؤيد توسيع البطولة وإنه من المتوقع اتخاذ قرار بحلول مارس المقبل قبل إجراء قرعة التصفيات.

وقال ناصر الخاطر مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث لشؤون التنظيم: “يجري الفيفا دراسة جدوى وهو الآن في مرحلة التشاور وليس لدينا أي تفاصيل عن نتائج تلك الدراسة”.

وأضاف الخاطر أنه من المتوقع أن تشمل الدراسة عدة نقاط منها جدول مباريات البطولة وعدد الملاعب المطلوبة ومواقع التدريب وعدد المباريات التي ستقام في اليوم الواحد في حال توسيع البطولة.

وقال الخاطر: “يجب أن نتذكر أن قطر فازت بحق استضافة كأس العالم على أساس 32 فريقًا لذا فإنه وفي نهاية المطاف، سيتخذ الفيفا القرار بالتنسيق مع قطر وفي حال موافقة قطر فقط”.

ومضت قطر، الدولة الصغيرة الغنية، قُدمًا في خطتها الطموحة والضخمة للانتهاء من بنيتها التحتية قبل 2022 والتي تضمنت إنفاق ما يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار على 8 استادات إضافة لمنشآت رياضية كثير منها سيتم تفكيكه وإعادة استخدامه عقب البطولة أو التبرع به لدول نامية.

وكشفت قطر يوم السبت الماضي عن التصميم الخاص بآخر وأكبر هذه الملاعب، ومن المتوقع أن يستضيف استاد لوسيل الذي يسع 80 ألف متفرج مباراتي افتتاح ونهائي البطولة وسيشكل محورًا لمدينة يجري تطويرها شمالي الدوحة.

وصوّت الفيفا العام الماضي لصالح زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقًا بداية من 2026 لكن إنفانتينو أخذ يفكر منذ ذلك الوقت في إمكانية تطبيق الزيادة بدءًا من 2022 ورجّح إقامة بعض المباريات خارج قطر.

وأضاف الخاطر عن الدول الإقليمية التي يمكن أن تساعد في استضافة البطولة “من يمكنه حقًا الاستعداد في غضون 4 سنوات؟

“عليك أن تطلع أولًا على قواعد الفيفا الخاصة بالملاعب وأماكن التدريب المتوافقة والبنية التحتية الصحيحة، هذه أشياء يجب مناقشتها أولًا”.