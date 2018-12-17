بسبب المنشطات.. الاتحاد الآسيوي يوقف لاعبين من القوة الجوية

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، حرمان أمجد راضي وفهد طالب، لاعبي نادي القوة الجوية العراقي، من اللعب مؤقتًا في جميع المشاركات المحلية والقارية والدولية؛ لحين استكمال التحقيقات الخاصة بمخالفتهما المادة 6 من لائحة الاتحاد، المتعلقة بالمنشطات.

وقال صباح رضا أمين سر الاتحاد العراقي، في تصريحات صحفية، إن الاتحاد العراقي وجّه خطابًا إلى الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، أشار فيه إلى ضرورة منع اللاعبين المذكورين من خوض المباريات مؤقتًا، لحين استكمال التحقيقات في القضية، وذلك بناء على الخطاب الصادر من نظيره الآسيوي.

ويتردد أن الفحوصات كانت إيجابية لأمجد راضي وفهد طالب، بعد فحوص عينات دمهم؛ ما دفع الاتحاد الآسيوي لفتح تحقيق بالموضوع، رغم أن اللاعبين أكدا أنهما تناولا مادة منحّفة، وهي سبب النتيجة الإيجابية.

وكان الحارس فهد طالب واللاعب أمجد راضي قد خضعا للفحص الطبي، بعد مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نهاية شهر أكتوبر الماضي، في المباراة التي أقيمت في البصرة، جنوب العراق، أمام التين آسير التركمنستاني.

ويلاقي القوة الجوية منافسه باختاكور في التصفيات التأهيلية 2 لدوري أبطال آسيا، علمًا أنه بطل كأس الاتحاد الآسيوي في آخر 3 مواسم.

الاسيوي يوقف لاعبين من الجوية مؤقتا بغداد/ اعلام اتحادالكرة

قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ايقاف لاعبي فريق القوة الجوية امجد راضي وفهد طالب من اللعب مؤقتا ومن جميع المشاركات المحلية والقارية والدولية لحين… https://t.co/WnEm6OO1mI — IRAQ F.A. (@IRAQFA) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨