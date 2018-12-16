موعد قرعة دور الـ8 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية لمتابعة نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الاثنين، لكن اليوم ذاته سيشهد سحب قرعة كأس العرب في أبوظبي.

وبعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية في كأس العرب للأندية الأبطال ستسحب قرعة الأدوار المقبلة من المسابقة، التي ينال بطلها ستة ملايين دولار؛ بعد تعديلات في شكلها من الاتحاد العربي.

وإذا كانت قرعة دور الستة عشر في أبطال أوروبا ستجنب وقوع فريقين من نفس البلد معًا فإن قرعة كأس العرب ستكون مفتوحة، ويمكن مثلًا للهلال متصدر الدوري السعودي أن يواجه غريمه المحلي الأهلي.

وإلى جانب الفريقين السعوديين ستضم القرعة أيضًا النجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري والوصل الإماراتي والمريخ السوداني والرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري.

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، بينما من المنتظر أن تستضيف الإمارات في أبريل نيسان المباراة النهائية للمسابقة التي أطلق عليها هذا العام “كأس زايد للأندية الأبطال”.

وأكد الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” على الميعاد، مغردًا: “بحضور معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي غدًا مراسم قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس زايد”.

بحضور معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تستضيف العاصمة الإماراتية #ابوظبي غداً مراسم قرعة الأدوار النهائية لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال ..#قرعة_كاس_زايد pic.twitter.com/Xj96SiZxds — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 16, 2018

ومن المقرر أن تنقل قناة أبوظبي الرياضية الحدث على الهواء مباشرة الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات، الثالثة بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت القاهرة.