هل يخرج أمرابط من التشكيل الأساسي لمباراة الهلال والنصر؟ (فيديو)

قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل، إن لاعب النصر السعودي نور الدين أمرابط لا يتعاون مع زملائه، مشيرًا إلى أن المهاجم المغربي تلقى تحذيرًا من قبل الجهاز الفني بسبب ذلك.

وقال المريسل في تصريحات تلفزيونية إن الجهاز الفني لنادي النصري اجتمع مع أمرابط موضحًا له أنه سيكون ورقة رابحة في مباراة الهلال كاشفًا أن معلومات لديه بشأن اللاعب وأنه لن يكون في تشكيلة الفريق الأساسية في الديربي اليوم.

#الهلال_النصر

– المريسل يتهم مرابط بأنه لايتعاون مع زملائه وأن المدرب (تعمد) عدم إشراكه أمام الوحده لهذا السبب وأنه لن يشركه أمام الهلال أيضا لنفس السبب

السؤال :

– ماسبب هذا الطرح الخطير و(الغير صحيح) ومن (يسرب) له هذه المعلومات المغلوطه ولماذا تحديدا أمام مباراة ديربي؟ pic.twitter.com/H6RWwWN27b — سعود السبيعي، (@BviGol) December 7, 2018

ويعتبر أمرابط واحدًا من أهم عناصر النصر السعودي منذ انطلاق الموسم.

وقال المريسل أنه بسبب طريقة اللاعب الفردية، وعدم تعاونه مع زملائه، خرج من تشكيلة مباراة الوحدة الماضية رغم أن اللاعب كان جاهزًا للمشاركة.

يذكر أن الهلال يلتقي النصر عصر اليوم في المباراة الأهم والأبرز في الجولة الـ 12 من الدوري السعودي للمحترفين علمًا بأن الهلال يعتلي صدارة ترتيب المسابقة بفارق 3 نقاط عن النصر ولديه مباراة مؤجلة.