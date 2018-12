هل يخرج أمرابط من التشكيل الأساسي لمباراة الهلال والنصر؟ (فيديو)

قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل، إن لاعب النصر السعودي نور الدين أمرابط لا يتعاون مع زملائه، مشيرًا إلى أن المهاجم المغربي تلقى تحذيرًا من قبل الجهاز الفني بسبب ذلك.

وقال المريسل في تصريحات تلفزيونية إن الجهاز الفني لنادي النصري اجتمع مع أمرابط موضحًا له أنه سيكون ورقة رابحة في مباراة الهلال كاشفًا أن معلومات لديه بشأن اللاعب وأنه لن يكون في تشكيلة الفريق الأساسية في الديربي اليوم.

ويعتبر أمرابط واحدًا من أهم عناصر النصر السعودي منذ انطلاق الموسم.

وقال المريسل أنه بسبب طريقة اللاعب الفردية، وعدم تعاونه مع زملائه، خرج من تشكيلة مباراة الوحدة الماضية رغم أن اللاعب كان جاهزًا للمشاركة.

???? Our starting XI and Subs for #AlHilalVsAlNassr in #MBS_ProLeague #AlHilal pic.twitter.com/IfWeoqOyom

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 8, 2018