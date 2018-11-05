الحسين عموتة ينفي أنباء تدريبه نادي الهلال السوداني خلفًا للسنغالي لامين ندياي

كشف المغربي الحسين عموتة حقيقة الأخبار التي أشارت إلى توليه قيادة نادي الهلال السوداني، أمس الاثنين، خلفًا للمدرب السنغالي لامين ندياي مدرب الفريق السابق.

وقال عموتة، في تصريحات لموقع “اليوم24″ المغربي: “لا علم لي بتفاصيل هذا الأمر، كما أنني تفاجأت بربط اسمي بالنادي السوداني، خبر التعاقد لا أساس له من الصحة”.

وأضاف: “منذ تركي قيادة الوداد البيضاوي تفرغت لإنهاء دراساتي العليا، رافضًا عروضًا محلية وعربية كثيرة”.

وكان الهلال، أعلن عبر صفحته الرسمية، توصل إدارة النادي إلى اتفاق مع الحسين عموتة، للإشراف على الفريق، هذا الموسم، في المنافسات المحلية والقارية، وذلك خلفًا للمدرب السنغالي، لامين ندياي.

وأكد النادي الأزرق، الذي يعتبر واحدًا من أبرز وأعرق الأندية السودانية والأفريقية، أن مجلس الهلال “أصدر قرارًا مفاجئًا بإعفاء ندياي، وتعيين الحسين عموتة مدربًا للفريق، وهو ما نفاه الأخير

وكان عموتة هدفًا للعديد من الفريق المغربية في مطلع الموسم الحالي، ويعد أبرزها الجيش واتحاد طنجة، إلا أنه اعتذر لهما.

يذكر أن عموتة قاد الوداد لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب الأهلي المصري في المباراة النهائية.