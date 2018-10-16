ليبيا تخسر أمام نيجيريا بثلاثية في تصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

تلقى المنتخب الليبي، هزيمة من ضيفه النيجيري بهدفين لثلاثة أهداف في الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون العام المقبل.

سجل ثلاثية نيجيريا، أوديون إيغالو (هدفين) في الدقيقتين 14 و81، وأحمد موسى في الدقيقة 17.

بينما جاءت ثنائية ليبيا عبر محمد زعبية وأحمد بن علي في الدقيقتين 35 و74.

بذلك، ارتفع رصيد نيجيريا إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.



وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز ليبيريا على الكونغو بهدفين لهدف، وناميبيا على موزمبيق بهدف دون رد.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل الى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون سنة 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.