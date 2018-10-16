سوريا تخسر بهدفين أمام الصين في لقاء ودي استعدادًا لكأس آسيا

خسرت سوريا 2-صفر أمام مضيفتها الصين، في لقاء ودي، اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات.

افتتح غاولين التسجيل، بعد استغلال تمريرة خاطئة من مؤيد العجان في الدقيقة 20، وضاعف لي وو التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 68، بينما تصدى الحارس السوري إبراهيم عالمة لركلة جزاء أخرى.

ولم يتمكن المنتخب السوري، الذي فاز 1-صفر على البحرين وديًا، يوم الخميس الماضي، من الوصول كثيرًا لمرمى الصين، باستثناء محاولات من محمود المواس وعمر السومة في الشوط الأول.

وتنافس سوريا في كأس آسيا، التي تنطلق في الخامس من يناير كانون الثاني المقبل، ضمن مجموعة تضم أستراليا وفلسطين والأردن.