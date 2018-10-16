استبدل أستراليا بإسرائيل.. مذيع ملعب الكويت يقع في خطأ فادح (فيديو)

ارتكب المذيع الداخلي لملعب نادي الكويت خطأ فادحًا أثناء تقديمه للقاء الودي الذي جمع المنتخبين الكويتي والأسترالي والذي انتهى بفوز أستراليا 4-0.

وأثناء تقديمه للقاء استبدل المذيع أستراليا بإسرائيل إذ قال :” سنستمع بلقاء المنتخبين الكويتي والإسرائيلي”.

وأكمل المذيع هفوته بتقديم تشكيلة المنتخب الأسترالي على كونه منتخب إسرائيل وهو الخطأ الذي انتشر على المواقع الاجتماعي.

واعتبر بعض المغردين أن المذيع غير ملم بكرة القدم، وأنه كان يقرأ من ورقة قدمت له حيث لم ينتبه لأخطائه وكرر اسم منتخب إسرائيل مرتين.

وخسر المنتخب الكويتي 4-صفر على أرضه وديًا أمس الاثنين أمام ضيفه الاسترالي الذي يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم مطلع العام المقبل.

وسجل خالد إبراهيم مدافع الكويت هدف السبق لأستراليا بالخطأ في مرماه بعد 13 دقيقة من البداية قبل أن يضاعف أبوستولوس جيانو النتيجة في الدقيقة 21. وانتظرت أستراليا، التي شاركت في كأس العالم 2018 في روسيا، حتى الدقيقة 82 ليضيف توم روجيتش الهدف الثالث.

واختتم البديل اور مابيل الرباعية قبل النهاية بدقيقتين ليحقق الفريق، الذي يشارك ضمن المجموعة الثانية في كأس آسيا إلى جوار سوريا وفلسطين والأردن، الانتصار على مستضيفه.

وتنطلق كأس آسيا في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل في الإمارات بمشاركة 24 منتخبًا.