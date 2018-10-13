السودان تسقط أمام السنغال في تصفيات أمم أفريقيا 2019

تلقى المنتخب السوداني، يوم السبت، الهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.

وخسر المنتخب السوداني من مضيفه السنغالي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات.

جاءت ثلاثية السنغال عن طريق بابي أبو سيسي وإدريسا غاي ومباي نيانغ في الدقائق 17 و18 و50.

بذلك، ارتفع رصيد السنغال إلى 7 نقاط في الصدارة، بينما تذيلت السودان الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز بوركينا فاسو على بوتسوانا بثلاثية نظيفة، وزيمبابوي على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين لهدف.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون عام 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.