المنتخب الأرجنتيني يقسو على العراق في سوبر كلاسيكو (فيديو)

المنتخب الأرجنتيني يقسو على العراق في سوبر كلاسيكو (فيديو)

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا بنتيجة 4/0، اليوم الخميس، على منافسه العراقي، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية، (سوبر كلاسكيو)، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في السعودية. وانتهى الشوط الأول بتفوق الأرجنتين 1/0، سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 18. وفي الشوط الثاني أضاف لاعبو التانغو 3 أهداف سجلها روبرتو بيرييرا في الدقيقة 53، وجيرمان بيزيلا […]

المصدر: فريق التحرير

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا بنتيجة 4/0، اليوم الخميس، على منافسه العراقي، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية، (سوبر كلاسكيو)، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في السعودية.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الأرجنتين 1/0، سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني أضاف لاعبو التانغو 3 أهداف سجلها روبرتو بيرييرا في الدقيقة 53، وجيرمان بيزيلا في الدقيقة 82، واختتم فرانكو سيرفي رباعية الأرجنتين في الدقيقة 90.

يشار إلى أن هذه المباراة هي الأولى التي تجمع منتخبي الأرجنتين والعراق.

ويلعب غدًا الجمعة منتخبا السعودية والبرازيل على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

على أن تلعب السعودية ضد العراق يوم الإثنين 15 أكتوبر، والبرازيل مع الأرجنتين يوم الثلاثاء 16 أكتوبر.

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