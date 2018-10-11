شاهد.. سقوط حكم الراية في مباراة العراق والأرجنتين (فيديو)

شهدت مباراة العراق والأرجنتين، اليوم الخميس، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية في السعودية، لقطة طريفة، بسقوط حكم الراية.

فقد ذهبت الكرة إلى حافة الملعب في الدقيقة السادسة، وحاول حكم الراية الوقوف، لكنه تزحلق في مشهد طريف، وقال بعض المتابعين إن السبب يعود إلى أرضية الملعب السيئة.

وقال سعودي آل السويلم، رئيس نادي النصر، على حسابه في “تويتر”: “لاعبو منتخب الأرجنتين واضح عليهم الانزعاج من أرضية الملز!!، السؤال من نصدق القضيب أم ديبالا؟ في إشارة إلى عبدالرحمن القضيب، وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني 1/0، سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 18.

حتى الحكم ما سلم من أرضية الملعب ???????????? !! #العراق_الارجنتين pic.twitter.com/VZFyzSMdIm — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

وهذه أول مباراة بين المنتخبين الأرجنتيني والعراقي في التاريخ.

وجاءت تشكيلة منتخب الأرجنتين على النحو التالي:

روميرو، وفابريسيو بوستوس، وجيرمان بيزيلا، وفونيس موري، وماركوس أكونيا، وميزا، وباريديس، وفاسكيز، وباولو ديبالا، ولوتارو مارتينيز، ورودريجغو دي بول.

في حين جاءت تشكيلة منتخب العراق على النحو التالي:

جلال حسن، وعلاء مهاوي، ومصطفى ناظم، وأحمد إبراهيم، وعلي فائز، وعلي عدنان، وأمجد عطوان، وأسامة رشيد، وبشار رسن، وأحمد ياسين، وجستن ميرام.