موعد مباراة العراق والأرجنتين في سوبر كلاسيكو

يلاقي المنتخب العراقي منافسه الأرجنتيني، ضمن منافسات البطولة الرابعة الودية (سوبر كلاسيكو)، التي تستضيفها السعودية، بين 11 و16 أكتوبر الحالي، ويشارك فيها منتخب السعودية والعراق والبرازيل والأرجنتين.

وتقام المباراة اليوم الخميس، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة

وتبث مباراة العراق والأرجنتين على قنوات أبوظبي الرياضية HD 1، وKSA Sports HD1، وDawri Plus 1 HD، وbeIN SPORTS HD 2 FR.

وهذه أول مباراة بين العراق والأرجنتين في التاريخ.

وليونيل ميسي هو أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين المستدعاة للبطولة.

وتلعب غدًا السعودية مع البرازيل، ثم السعودية مع العراق يوم 15 أكتوبر، والبرازيل مع الأرجنتين يوم 16 أكتوبر.