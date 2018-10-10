عمر المريمي يقود منتخب ليبيا بعد رحيل عادل عمروش المفاجئ

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الجزائري عادل عمروش، مدرب المنتخب الوطني، ترك منصبه قبل أيام من مواجهتين ضد نيجيريا الأسبوع المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.

وقال الاتحاد الليبي في بيان، أمس الثلاثاء: “وضعت إدارة المنتخبات الوطنية كامل ثقتها في المدرب الوطني عمر المريمي للتصدي لمهمة قيادة منتخبنا الأول في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائري عادل عمروش ومغادرته لمعسكر المنتخب في تونس بدون إذن مسبق من الاتحاد العام”.

والمريمي هو مدرب منتخب ليبيا للاعبين المحليين وقاد المنتخب الأول بشكل مؤقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضد تونس في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتستعد ليبيا لمواجهة نيجيريا خارج ملعبها يوم الجمعة ثم في تونس، التي تتخذها ملعبًا لها، يوم الاثنين التالي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تتقاسم صدارتها مع جنوب أفريقيا بأربع نقاط لكل منهما من مباراتين. وتحتل نيجيريا المركز الثالث ولديها ثلاث نقاط.