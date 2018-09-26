سلمان بن إبراهيم يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي مجددًا

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء نيته إعادة الترشح للمنصب في المؤتمر السنوي للاتحاد في السادس من أبريل نيسان 2019.

ونقل بيان للاتحاد الآسيوي عن الشيخ سلمان، الذي يشغل المنصب منذ 2013، قوله خلال اجتماع للجنة التنفيذية في طشقند إنه فخور بالرحلة التي قطعها الاتحاد الآسيوي في السنوات الخمس الأخيرة مضيفًا “أريد الاستمرار في هذا العمل”.

وقال الشيخ سلمان: “المصلحة العليا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الأعضاء هي الأولوية، ورأينا التقدم الذي أحرزناه في السنوات الخمس الأخيرة.

“أنا فخور بما حققناه خلال ذلك الوقت ولست مستعدًا لترك هذه المنظمة تنزلق إلى الفوضى، رأينا جميعًا كيف كان الاتحاد الآسيوي سابقًا، وشاهدنا كيف يبدو الآن وأتمنى أن نواصل التطور”.

وفاز الشيخ سلمان في الانتخابات التي جرت في مايو أيار 2013 ليخلف القطري محمد بن همام مدة عامين، ثم انتخب لولاية كاملة في أبريل نيسان 2015.

وقال عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، إنه سيترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي.