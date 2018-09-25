اعتبار القوة الجوية العراقي خاسرًا بعد انسحابه أمام اتحاد العاصمة في البطولة العربية

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي لكرة القدم اعتبار فريق القوة الجوية العراقي خاسرًا (3/0)، وتغريمه بـ100 ألف دولار بعد انسحابه أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس العرب للأندية.

كما قررت اللجنة تغريم فريق اتحاد العاصمة الجزائري بـ150 ألف دولار؛ بسبب هتافات جماهيره المسيئة.

وكان فريق القوة الجوية انسحب من مباراة الإياب مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري، التي أقيمت على ملعب عمر حمادي في العاصمة الجزائر، ضمن مباريات دور ثمن النهائي لبطولة الأندية العربية.

وفي الدقيقة 72 من زمن المباراة، انسحب لاعبو القوة الجوية من المباراة، وكان الفريق الجزائري متقدمًا بهدفين نظيفين.

واضطر الحكم الإماراتي محمد عبدالله إلى الانتظار لمدة 15 دقيقة (المهلة القانونية)، وبعد تأكده من انسحاب القوة الجوية أعلن نهاية المباراة بفوز النادي الجزائري وتأهله للدور المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي: إن “سبب انسحاب فريقه من المباراة جاء بعد ترديد الجمهور الجزائري هتافات طائفية”.

– عاجل: أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية..https://t.co/h75lOSMM71 pic.twitter.com/I5ejl6lw3C — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 25, 2018

وجاء في بيان اللجنة:

عقدت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعها الثاني بمقر الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم بمدينة الرياض، يوم الأربعاء 19 سبتمبر الماضي، والذي استعرضت فيه القرارات الانضباطية التي اتخذت خلال المباريات التي جرت حتى الآن في مباريات الذهاب والإياب من الدور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ونظرًا للأحداث التي صاحبت المباراة التي جمعت ناديي اتحاد العاصمة الجزائري والقوة الجوية العراقي في مباراة الإياب، والتي انسحب فيها نادي القوة الجوية العراقي في الدقيقة (71) من زمن المباراة، ولم يكمل المباراة حتى بعد المهلة التي منحها لهم حكم المباراة وهي (15) خمسة عشر دقيقة، حسب الأنظمة المتبعة.

وبعد الاطلاع والدراسة العميقة لما ورد في تقارير الحكم والمراقب والمنسق العام والمنسق الإعلامي للمباراة، واستنادًا للفقرة 1:8 من المادة الثامنة (تمثيل الأطراف)، منحت لجنة الانضباط الفرصة للأطراف لتقديم دفاعهم واستمعت بحضور الأستاذ طلال آل الشيخ، مدير البطولة، لممثلي نادي اتحاد العاصمة الأستاذ منير سامي دبشي، أمين عام نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وممثل نادي القوة الجوية العراقي العميد وليد حميد شهاب، نائب رئيس نادي القوة الجوية، والأستاذ محمد إبراهيم عبدالله، المنسق العام للاتحاد العراقي، وتمت خلالها مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالأحداث.

وطبقًا لما جاء في لائحة البطولة ولائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم، اتخذت لجنة الانضباط بالاتحاد العقوبات التالية على نادي اتحاد العاصمة الجزائري، لما قام به جمهوره والذي يعتبر خروجًا عن الروح الرياضية، وذلك بترديده هتافات دينية وسياسية، والتي تعد مخالفة صريحة لما ورد في نصوص لوائح الاتحاد العربي لكرة القدم.

تعليقاً على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق:

أكد مدير بطولة كأس العرب للأندية الأبطال الأستاذ طلال آل الشيخ بأن "الاتحاد العربي لا يقبل المساس بالشعبين العراقي والجزائري ولا بأي شعب من الشعوب العربية، وأن التنافس في البطولات العربية يجب أن لا يخرج عن إطار التنافس الرياضي الشريف" pic.twitter.com/zq4PCCzALe — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 25, 2018

أولًا: ​لفت نظر.

ثانيًا: غرامة مالية قدرها 5000 آلاف دولار أمريكي؛ لاستخدام الألعاب النارية وقنابل الدخان.

ثالثًا: إنذار مع غرامة مالية قدرها 150.000 مائة وخمسون ألف دولار أمريكي .

كما أصدرت اللجنة العقوبات التالية على نادي القوة الجوية العراقي؛ لانسحابه من المباراة في الدقيقة (71) من زمن المباراة، مما يعتبر مخالفة صريحة لما ورد من نصوص في لوائح الاتحاد العربي لكرة القدم (لائحة البطولة ولائحة الانضباط)، والتي تعرض مرتكبها للعقوبات:

أولًا: اعتبار الفريق خاسرًا لنتيجة المباراة (3/صفر).

ثانيًا: غرامة مالية قدرها 100.000 مائة ألف دولار أمريكي لهذا الانسحاب.

ثالثًا: غرامة مالية قدرها 20.000 عشرون ألف دولار أمريكي لكل الإداريين والفنيين المشاركين في المباراة، لمخالفتهم نصوص المواد في لوائح الاتحاد العربي التي تعرض مرتكبها للعقوبات.