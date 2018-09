رسميًا. الاتحاد العراقي يوافق على مشاركة منتخب أسود الرافدين في البطولة الرباعية بالسعودية (صورة)

أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليوم، اليوم الإثنين، رسميًا، موافقته على مشاركة منتخب العراق الأول في البطولة الرباعية الدولية الودية التي تستضيفها السعودية الشهر المقبل.

وأعلن تركي آل الشيخ أن السعودية ستستضيف بطولة دولية رباعية يشارك فيها منتخب السعودية والبرازيل والأرجنتين، في حين لم يتم تحديد المنتخب الرابع.

وكتب الاتحاد العراقي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “منتخبنا الوطني يواجه الأرجنتين والسعودية الشهر المقبل تحضيرًا الآسيوية”.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن كامل زغير، عضو الاتحاد العراقي أنه تقرر بالإجماع، المشاركة في البطولة الرباعية، التي ستنظمها السعودية، خلال الشهر المقبل.

وأوضح زغير أن المشاركة في البطولة الرباعية الودية، ستنعكس بالإيجاب على المنتخب العراقي، نظرًا للاحتكاك مع السامبا والتانغو والأخضر السعودي.

وأضافت التقارير أن الاتحاد العراقي وافق على إقامة مباراة ودية تجمع أسود الرافدين وبوليفيا في الإمارات في نوفمبر المقبل.

عاجل | العراق يشارك رسميا في البطولة الرباعية بالسعودية!

Exclusive | Iraq officially participates in Saudi friendly tournament next month with Brazil and Argentina! pic.twitter.com/8ucWN5zDsy

— IQ-PRO (@IraqiProPlayers) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨