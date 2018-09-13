لدواعٍ أمنية.. تأجيل انطلاق الدوري اللبناني

قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل انطلاق الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى لمدة أسبوع واحد، ليبدأ في 21 سبتمبر أيلول بدلًا من 14 من الشهر ذاته، بناءً على طلب الجهات الأمنية.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الخميس، إنه ستتم إعادة جدولة برنامج البطولة بعد هذا التأجيل.

وكان الاتحاد واجه مشكلة بعد أن طلبت الجهات الأمنية نقل مباراة القمة المقررة بين النجمة وغريمه الأنصار في افتتاح الدوري إلى مدينة طرابلس الشمالية الساحلية، ولكن نادي النجمة صاحب الأرض رفض قرار الاتحاد وأصر على إقامتها على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.