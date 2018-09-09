البلجيكي فيتال بوركلمانس مدربًا للمنتخب الأردني بدلًا من جمال أبو عابد

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم الأحد إنهاء خدمات مدرب المنتخب الوطني جمال أبو عابد، وتكليف مساعده البلجيكي فيتال بوركلمانس بقيادة استعدادات الفريق، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات.

ونقل الاتحاد الأردني للعبة على الإنترنت عن سيزار صوبر الأمين العام للاتحاد قوله “الاتحاد يتوجه بالشكر والتقدير إلى المدرب جمال أبو عابد على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية.

وقال اتحاد الأردن في بيانه: “استند المجلس في قراره إلى اعتبارات خاصة بمصلحة مسيرة المنتخب الوطني، في هذه المرحلة المهمة من الإعداد لنهائيات كأس آسيا، المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل، وبما يخدم التوجهات والطموحات المنشودة في البطولة”.

وكشف الأمين العام للاتحاد الأردني عن أن بوركلمانس سيتولى المهمة، اعتبارًا من الغد الإثنين في إطار الاستعداد لمواجهة سلطنة عُمان وديًا بعد غد الثلاثاء في عمان.

وأضاف صوبر: “أبلغنا أبو عابد بالقرار رسميًا وتم توجيه الشكر له على جهوده”.

وينافس الأردن في كأس آسيا ضمن المجموعة الثانية إلى جوار أستراليا وفلسطين وسوريا.