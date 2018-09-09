جمهور القادسية يدعو لاعتصام أمام مبنى اتحاد الكرة الكويتي اعتراضًا على قلب نتيجة مباراة النصر

دعت جماهير نادي القادسية الكويتي لتنظيم اعتصام أمام مبنى اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، بسبب سحب نقاط مباراتها ضد النصر في الجولة الثانية من الدوري المحلي واعتباره خاسرًا بثلاثة أهداف نظيفة.

ودشنت الجماهير هاشتاغًا عبر موقع تويتر باسم “#جمهور_القادسية_ينتفض”، للدعوة للاعتصام، وأشارت إلى أنها تدعو “لتنظيم اعتصام أمام مبنى اتحاد كرة القدم الساعة 6:30 مساءً احتجاجًا على “قلب” نتيجة مباراتهم السابقة أمام النصر”.

جماهير نادي القادسية تتداعى لحضور اعتصام سلمي امام اتحاد الكرة اليوم في الساعة 6:30 مساءً احتجاجا على القرار الظالم بخصم 3 نقاط من نادي القادسية بسبب خطأ إرتكب من الحكم سعد الفضلي. pic.twitter.com/hEDVB14iFx — المجلس (@Almajlliss) September 9, 2018

واعتبرت لجنة المسابقات الكويتية، القادسية خاسرًا في مواجهته أمام النصر، بثلاثة أهداف دون رد، على خلفية مشاركة اللاعب رضا هاني، رغم عدم وجوده في القائمة.

وكان القادسية حسم المباراة ميدانيًا، والتي جمعته مع العنابي في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، بثلاثة أهداف من دون رد، إلا أن النصر، تقدم باحتجاج لمشاركة اللاعب رضا هاني، وهو غير مسجل في قائمة الفريق للمواجهة.

وبحسب تقارير صحافية، فإن تقرير الحكم الرابع سعد الفضلي، هو الذي حسم القضية لمصلحة النصر، إذ أقر الفضلي بمشاركة لاعب القادسية رضا هاني، بالمخالفة للوائح.

وتقدم القادسية بخطابين للاتحاد الكويتي، يؤكد فيهما صحة إجراءاته، وأحقيته في نقاط المباراة، مشيرًا في كتابه الثاني، إلى أن النصر لم يسدد الرسوم المطلوبة لقبول الاحتجاج من الأساس.

#جمهور_القادسيه_ينتفض

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ياللي ظلمتونا ..

خافوا الله خافوا الله

ٰ

وما ترحمونا ..

خافوا الله خافوا الله

ٰ@KuwaitFA pic.twitter.com/lZW6fTgMEK — زعيم و ملك البطولات (@Qad17) September 8, 2018

يذكر أن احتجاج النصر، أعاد إلى الساحة الكروية في الكويت، الأحداث التي صاحبت الموسم الماضي، عندما تقدم العربي باحتجاج على مشاركة اللاعب فهد الهاجري مع الكويت، حيث كان يخضع اللاعب وقتها لعقوبة الإيقاف.

وقال المشجع نواف الدعيج عبر الهاشتاغ: “أتمنى من جماهير القادسية الحضور بعدد كبير، وتوجيه رسالة راقية تعبر فيها عن أحقية القادسية بالنقاط الثلاث”.

أتمنى من جماهير القادسية الحضور

بعدد كبير ، و توجيه رسالة راقية تعبر

فيها عن أحقية القادسية بالنقاط الثلاث

و نروح و نرجع بـ مظهر حلو و يليق بكيان

القلعة الصفراء ، قلعة الزعامة ????????#جمهور_القادسية_ينتفض — نواف الدعيج (@Nawaf_ald3ij) September 8, 2018

وأشار أحمد السلامي: “تحرك جمهور القادسية وتفاعله مع قضية النقاط الثلاث دليل على أن دورهم ليس فقط في التشجيع وحضور المباريات، بل لهم دور كبير ومهم جدًا، وهناك سوابق في وقوف الجمهور مع النادي ومؤازرته رغم وجود اختلاف كبير في وجهات النظر مع الإدارة الحالية”.

تحرك جمهور القادسية وتفاعله مع قضية النقاط الثلاثة دليل على أن دورهم ليس فقط في التشجيع وحضور المباريات، بل لهم دور كبير ومهم جدا، وهناك سوابق في وقوف الجمهور مع النادي ومؤازرته رغم وجود اختلاف كبير بوجهات النظر مع الادارة الحالية #جمهور_القادسيه_ينتفض pic.twitter.com/W0VrQ4BZhc — أحمد السلامي (@ah_alsalami) September 8, 2018

وشدد مغرد يدعى بسام: “اعتصامنا سيكون إن شاء الله بشكل راقٍ وبدون تجريح.. نحترم الإخوان في الاتحاد، ولن نسمح لأي شخص بالتعرّض لهم”.