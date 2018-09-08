السودان يخسر للمرة الثانية في مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا 2019

مني المنتخب السوداني بالهزيمة الثانية له على التوالي ضمن منافسات المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات اليوم السبت.

سجل إميليو نسو هدف غينيا الاستوائية والمباراة الوحيد في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه أوّلَ ثلاث نقاط في دور المجموعات بعد خسارته في المباراة الأولى أمام السنغال 3-صفر.

في المقابل، خسر السودان للمباراة الثانية في دور المجموعات بعد هزيمته على أرضه أمام مدغشقر في الجولة الأولى.

ويتذيل السودان جدول المجموعة الأولى دون رصيد من النقاط.

وتقام غدًا الأحد المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، إذ تلعب السنغال مع مدغشقر.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن تعادل ناميبيا مع زامبيا بهدف لكل منهما، وبالنتيجة عينها، تعادل المنتخب الغابوني مع بوروندي، بينما تعادلت موزمبيق مع غينيا بيساو بهدفين لكل منهما.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون سنة 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات، عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.