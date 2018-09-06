المنتخب اللبناني يُسقط الأردن استعدادًا لكأس آسيا 2019

سجل البديل عمر شعبان هدفًا قبل 13 دقيقة على صافرة النهاية، ليقود منتخب لبنان للفوز 1/0 على الأردن، ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في الإمارات، العام المقبل.

وقدّم المنتخبان مباراة متوسطة لكن الأفضلية كانت للمنتخب اللبناني، وسدد نور منصور ضربة رأس خارج مرمى الأردن بعد مجهود من محمد حيدر.

وأكمل منتخب الأردن المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، بعد طرد عبيدة السمارنة، قبل أن يحرم عامر شفيع حارس الأردن منتخب لبنان من مضاعفة النتيجة بتصديه لكرة سددها البديل حسن شعيتو من مسافة قريبة في الثواني الأخيرة.

ويلعب المنتخب الأردني في كأس آسيا 2019 في المجموعة الثانية إلى جانب فلسطين وسوريا وأستراليا.

في حين يلعب المنتخب اللبناني في المجموعة الخامسة إلى جانب قطر والسعودية وكوريا الشمالية.