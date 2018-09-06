أهداف مباراة الإمارات وترينيداد وتوباغو.. الأبيض يستقبل هدفين (فيديو)

تلقى المنتخب الإماراتي هدفًا في المباراة التي تجمعه مع منتخب ترينداد وتوباغو، في إطار استعدادات الأبيض لكأس آسيا 2019.

جاء هدف ترينيداد وتوباغو في الدقيقة 37 عبر لاعبه غويرا.

وتلقى المنتخب الإماراتي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

هدف ثان لترنداد وتوباجو في شباك منتخبنا الوطني د58#الامارات 0 vs ترنداد وتوباجو 2#منتخب_الإمارات @uaent2019

شاهد البث الحي للمباراة: https://t.co/dAXG1vfDCv pic.twitter.com/kdK3qqAMLn — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٦ سبتمبر ٢٠١٨

وتستضيف الإمارات بطولة كأس آسيا بين يناير وفبراير 2019.

واستدعى ألبرتو زاكيروني مدرب الإمارات 24 لاعبًا، هم خالد عيسى، إسماعيل أحمد، مهند سالم، محمد أحمد، بندر الإحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان، ريان يسلم ومحمد عبدالرحمن (العين)، علي خصيف، فارس جمعة وعلي مبخوت (الجزيرة)، محمد مرزوق، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي وأحمد خليل (شباب الأهلي دبي).

وعلي حسن سالمين وخميس إسماعيل (الوصل)، محمود خميس وخليفة مبارك غانم (النصر)، الحسن صالح (الشارقة)، محمد برغش (الوحدة)، فهد الظنحاني (بني ياس)، عمر عبدالرحمن (الهلال السعودي).